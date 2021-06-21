صور.. محافظ قنا يتفقد موقع الهبوط الأرضي في مدينة العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين بمدينة قنا، رافقه خلالها أشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.

استهل محافظ قنا جولته بتفقد موقف سيارات مركزي قفط وقوص والمنطقة المحيطة بهما، موجها سائقي السيارات بضرورة الالتزام بأماكن الانتظار المخصصة وعدم التواجد على جانبي الطريق بشارع "مصر - أسوان" لتجنب حدوث أي تكدس قد يعيق حركة المرور، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة المحيطة وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات وكذا الركاب.

استكمل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال الإصلاح التي تجرى بمنطقة الهبوط الأرضي بشارع مدينة العمال موجها مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح، تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.