فرنسا / إصابات إثر إشتباكاتٍ بين الشرطة وروّاد حفلٍ مخالف لحظر التجوّل

اسماعيل عبد الحي - قالت السلطات الفرنسية اليوم، السبت 19 جوان 2021، إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما فقد يده وأصيب عدد آخر وسط إشتباكات أثناء محاولة الشرطة تفريق حفلة رقص غير مصرح بها في غرب فرنسا.

وإندلعت التوترات في حقل بالقرب من بلدة ريدون في بريتاني ليلة الجمعة، قبل يومين فقط من قيام فرنسا برفع حظر تجول بسبب فيروس كورونا ظل ساري المفعول منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأطلقت الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وهاجمت مجموعات من المحتفلين الذين ألقوا كرات معدنية وقنابل بنزين ومقذوفات أخرى على قوات الأمن، وفقا لصور الإشتباكات التي نشرت على الأنترنات والمسؤول الحكومي البارز في المنطقة، إيمانويل برتييه، وقدرت السلطات المحلية مشاركة حوالي 1500 شخص.

وإتهم برتييه الحضور بإرتكاب أعمال عنف "متطرفة" و"لا مبرر لها".

وقال للصحفيين إن الشرطة إستغرقت أكثر من سبع ساعات لتفريق المتظاهرين، ومازالت السلطات تجلي الناس من الساحة صباح اليوم السبت.

وقال إن التحقيق جار في الأحداث، بما في ذلك كيف فقد الشاب البالغ من العمر 22 عاما يده.

وصرح رئيس الدرك الإقليمي، بيير سوفجرين لراديو "فرانس إنفو" بأنه يعتقد أن الرجل إلتقط جسما إنفجر، دون الخوض في التفاصيل.

RT