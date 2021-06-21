إقبال كثيف في انتخابات "الصوت والشجرة" بإثيوبيا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

شهدت أغلب مراكز الاقتراع في إثيوبيا، التي انطلقت صباح الإثنين، إقبالا كبيرا على الاستحقاق الذي ترافق فيه التصويت مع غرس شتلات الأشجار.



اصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع في إثيوبيا مع انطلاق الانتخابات في البلاد في مشهد يعكس نجاحا كبيرا للسلطات في ظل التحديات.

وقال شهود عيان ومراقبون إن الناخبين تدفقوا منذ الصباح الباكر في مختلف مدن وقرى الأقاليم الإثيوبية، منذ الصباح الباكر أمام مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في سادس انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور عام 1994.

ورأى مراقبون أن الإقبال الكثيف يعكس من جهة نجاح السلطات التي تواجه تحديات أمنية، ومن جهة أخرى يبشر بقدرة البلاد على اختيار من يحكمهم على نحو ديمقراطي.

وأشاد المراقبون بتجربة استخدام صناديق شفافة في لجان الانتخابات واعتبروها ظاهرة إيجابية ومتقدمة.

والتزمت السلطات الإثيوبية بالإجراءات الاحترازية داخل لجان الاقتراع ووفرت معقمات في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل الاستحقاق العام الماضي.