دولة الإمارات تُعيد الحياة لأبرز صرح تعليمي بالسودان.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

عادت قاعة الشارقة بجامعة الخرطوم، أكبر صرح تعليمي بالسودان، إلى الحياة بعد أن اكتملت أعمال صيانتها بدعم إماراتي.



وكانت قاعة الشارقة للمؤتمرات قد تعرضت إلى تدمير إبان فض اعتصام القيادة العامة للجيش، إذ تبعد بضع مترات عن مكان الأحداث التي جرت قبل عامين.

ويوم، الأحد، جرى افتتاح قاعة الشارقة بحضور السفير الإماراتي بالسودان حمد الجنيبي، ومديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبدالرحمن علي طه.

وقال بيان من جامعة الخرطوم إن الافتتاح تم "بعد اكتمال أعمال صيانة المبنى الرئيسي للقاعة بدعم من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".