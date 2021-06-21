انت الان تتابع خبر أنواع الشاي هذه قد تطيل من عمرك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يمكن أن يساعد احتساء كوب من الشاي الدافئ في تحسين الحالة المزاجية وزيادة سنوات العمر.

تقول الأبحاث إن الذين يشربون الشاي بشكل معتاد يتمتعون بحياة أطول مع سنوات صحية وهم أقل عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.



الشاي ليس فقط مشروبا منعشا ولكنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، في مقدمتها مضادات الأكسدة كما يحتوي على نسبة كافيين أقل من القهوة ويمكن أن يساعدك أيضا في إنقاص الوزن.

موقع "timesofindia" استعرض 5 أنواع من الشاي قال إنها يمكن أن تساعدك على العيش لفترة أطول وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الشاي الأخضر



هو بديل صحي للشاي التقليدي، وهو مليء بمضادات الأكسدة المفيدة لتهدئة الالتهابات وتجنب الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.



تعمل مضادات الأكسدة هذه أيضا على تكسير لويحات البروتين التي يحتمل أن تكون خطرة، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين الذي يمكن أن يسبب جلطات الدم ويقود إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

شاي البابونج



شاي البابونج مشروب قوي مليء بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا. وهو معروف بآثاره المهدئة التي تساعد على النوم وتحسن مناعة الجسم.

يساعد شاي البابونج في تهدئة الأعصاب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي. ومن المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في هذا النوع من الشاي تحارب بعض أنواع السرطان.

وتظهر الأبحاث أن أولئك الذين يشربون شاي البابونج يتمتعون بحياة طويلة مقارنة بمن لا يشربون هذا الشاي.

شاي الزنجبيل



استُخدم الزنجبيل لسنوات لمحاربة الأمراض وعلاج الأمراض. هذا الشاي هو وسيلة فعالة لتهدئة دوار الحركة (شعور عام بالدوخة والدوار لدى ركوب أي من وسائل المواصلات).

ويحتوي شاي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي يستخدم في العلاجات التي تحمي من أمراض مثل السرطان وضغط الدم والسكري.

هذا النوع من الشاي هو بديل جيد للأدوية المضادة للغثيان لأولئك الذين لا يستطيعون تناول هذه الأدوية. يمكن أن يساعدك أيضا على إنقاص الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

شاي النعناع



يشتهر شاي النعناع بفوائده الهضمية. يحتوي على مركب يسمى المنثول الذي يساعد في استرخاء الأمعاء وتخفيف الانتفاخ، وهو مليء بمضادات الجراثيم ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للفيروسات، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة السرطان. يعرف أيضا باسم العلاج الفعال قصير المدى لتخفيف أعراض متلازمة القولون المتهيج (IBS).

شاي الكركديه



يلعب شاي الكركديه دورا مهما في خفض ضغط الدم. تظهر الأبحاث أنه إذا شرب الشخص شاي الكركديه بشكل مستمر لمدة 6 أسابيع، فسوف ينخفض ضغط الدم لديه بشكل معتدل.

كما أن له فوائد وقائية ضد السمنة ويعمل كعلاج محتمل لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

وأخيرا يحتوي شاي الكركديه على مضادات الأكسدة، الأنثوسيانين، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.