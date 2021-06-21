مطربة مصرية معتزلة تعود للغناء مجددا

وبعد 18 يوما من إعلان آمال ماهر اعتزال الغناء لـ"أسباب خارجة عن إرادتها"، توجهت الفنانة برسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات هذه القرارات، وقالت في "فيسبوك": "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط".وأضافت، "لقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".

وتابعت "لذلك أحببت ان أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي، ألتقي بكم".