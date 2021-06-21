متى يتعافى الاستثمار العالمي من كورونا؟.. "أونكتاد" يحدد الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال العام الحالي.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 35% خلال العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق التي شهدها العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وأدت إلى "تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة".

وقالت المنظمة في "تقرير الاستثمار العالمي 2021" الصادر اليوم الإثنين إن الاستثمار العالمي "سيستعيد بعض خسائر العام الماضي" من خلال النمو بمعدل يتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي.

وكان الاقتصاد العالمي قد انكمش خلال العام الماضي بأكثر من 3%، لكن من المتوقع نموه بما يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي بحسب تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نمو إجمالي الناتج المحلي

ورغم النمو المتوقع للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم مع نمو إجمالي الناتج المحلي، فإنها ستظل أقل بنسبة 25% عن مستواها في 2019 في أعقاب العام الماضي الصعب، بحسب جيمس شانج المسؤول في أونكتاد.

كانت الاستثمارات في الدول المتقدمة قد تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 58% إلى 312 مليار دولار وهو أقل مستوى لها منذ 2003، حيث تراجعت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 80% عن مستواها في 2019. في حين كانت الولايات المتحدة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي رغم تراجعها بنسبة 40% عن العام السابق.

وكانت الدول النامية في آسيا الوحيدة التي سجلت نموا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، كما كانت مصدرا ومقصدا لأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث كانت الصين وهونج كونج وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.

وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 6% بفضل التعافي السريع لنمو إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت سنغافورة في العام الماضي 91 مليار دولار وهو ما يعادل أربعة أمثال الاستثمارات في إندونيسيا.