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الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من مفاوضات الملف النووي قد تكون الأخيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن الجولة القادمة من مباحثات فيينا حول برنامج طهران النووي، "قد تكون الأخيرة".

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تخوض إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وأعادت حينها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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