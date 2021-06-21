شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من مفاوضات الملف النووي قد تكون الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن الجولة القادمة من مباحثات فيينا حول برنامج طهران النووي، "قد تكون الأخيرة".



ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تخوض إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وأعادت حينها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.