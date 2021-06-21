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إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران إثر عطل تقني

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ابوظبي - سيف اليزيد - أغلقت محطة بوشهر للطاقة النووية الواقعة في جنوب إيران مؤقتا إثر "عطل تقني"، وفق ما أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ليل الأحد الإثنين.
وأفادت المنظمة أنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر تم توقيف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية"، من دون تحديد طبيعة المشكلة في محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب "بطبيعة الحال، بعد أن يتم حلّ هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية".
وكانت شركة الكهرباء الوطنية دعت الإيرانيين ليل الأحد الى تخفيف الاستهلاك قدر الامكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب "ارتفاع متوقع في درجات الحرارة"، و"قيود على انتاج الطاقة بسبب إصلاحات جارية في محطة بوشهر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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