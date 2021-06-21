البرتغال.. أكثر من نصف إصابات كورونا في لشبونة تعود للسلالة “دلتا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 08:44 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت السلطات الصحية في البرتغال، إن متحور فيروس كورونا الجديد- دلتا – يقف وراء الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا في منطقة لشبونة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في البرتغال “ريكاردو جورجي”، أن أكثر من نصف إصابات فيروس كورونا الجديدة بمنطقة العاصمة لشبونة تعود للسلالة “دلتا” الأشد عدوى والمكتشفة للمرة الأولى في الهند، حيث أن سلطات البلاد تكافح للحد من ارتفاع مقلق في الإصابات.

وقال المعهد إن المتحور دلتا شديد العدوى الذي اكتشف لأول مرة في الهند يمثل 60 بالمائة من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.

ودفع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة السلطات الأسبوع الماضي إلى حظر جميع أنواع السفر والانتقال داخل لشبونة، ومنها واليها، خلال نهايات الأسبوع. وبدأ سريان القرار يوم الجمعة.

يشار إلى أن منطقة لشبونة يقطنها نحو 2.8 مليون نسمة.

وسجلت البرتغال أمس أكثر من 1000 إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي، وعاد عدد الإصابات اليومية إلى مستويات أواخر فبراير، عندما كانت البلاد لا تزال قيد الإغلاق.

وحصل على التطعيم بالكامل حتى الآن حوالي 2.5 مليون شخص من بين سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، وبالرغم من تواجد زيادة طفيفة في عدد حالات دخول المستشفى خلال الأيام الأخيرة، ولكن لم يكن هناك ارتفاع ملحوظ في الوفيات، نظرًا إلى أن معظم الأشخاص الأكبر سنًا والأكثر ضعفًا قد تم تطعيمهم، وتأتي القفزة الأخيرة في الإصابات بعد حوالي شهر من فتح البلاد أبوابها أمام الزوار من باقي دول الاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا.