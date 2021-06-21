أكرم إمام أوغلو يحذر الشعب التركي من الاستثمار في مشروع قناة إسطنبول

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

حذر رئيس بلدية إسطنبول التركية، أكرم إمام أوغلو، الشعب التركي من الاستثمار في مشروع قناة إسطنبول، مطالبًا كل من يفكر في استثمار أمواله في المشروع بإعادة التفكير مرة أخرى، وذلك مع إصرار الحكومة التركية برئاسة أردوغان على استكمال القناة الجديدة رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد والبيئة.



ونقلت صحيفة «تي 24» عن إمام أوغلو قوله خلال مشاركته في ورشة عمل رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري بمدينة غازي عنتاب، «أقترح على كل عقل ينوي المشاركة في القيام بهذا العمل، والذي يقول إنه سيعطي المال لهذا المشروع، وأنه سيقرض هذا البلد، يجب أن يجلس ويفكر ألف مرة لأنه بعد عامين، لن يتعامل معهم أحد باسم الوطن، قانونيًا أو وجدانيًا».

وأضاف إمام أوغلو «أود أن أسخر من السؤال حول ما إذا كان هذا هو جدول أعمال اسطنبول. لذلك دعونا نسأل جميع سكان اسطنبول. في مدينة عانت من الوباء، وخرجت منه، وبلغت البطالة ذروتها، وكان الفقر للأسف في القمة، في بيئة أصبحت فيها جميع المؤسسات المتعلقة بقطاع الخدمات المرتبطة بالسياحة معطلة حاليًا، في بيئة يعيش فيها الأطفال بشكل لا يستطيعون فيه الذهاب إلى المدرسة، وحيث يستمر التردد في العام المقبل، يستمر عجز هؤلاء الأطفال، من يفكر في مثل هذا الشيء في إسطنبول عندما تكون هناك هذه المشاكل الاقتصادية؟ هذا عمل ترى من خلاله مجموعة مصالح واحدة فقط أنها ستجني الأموال».