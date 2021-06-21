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رئيس الوزراء الأرميني يفوز بالغالبية في الانتخابات التشريعية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 35 ثانية - 8:49 صباحًا, 21 يونيو 2021 م

المناطق - وكالات

فاز رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالغالبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أُجريت الأحد، وفق ما أظهرت النتائج الكاملة التي نشرتها الاثنين لجنة الانتخابات المركزية.
وحصل حزب باشينيان “العَقْد المدني” على نحو 53,9% من الأصوات متقدماً بفارق كبير على لائحة منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان التي حصدت 21% من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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