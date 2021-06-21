إليكم طريقة تفعيل تطبيق «فيس تايم» على أجهزة أندرويد



أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية، عن إتاحة تطبيقها الخاص بها لمكالمات الفيديو المسمى ”فيس تايم“ للاستخدام من قبل مستخدمي أجهزة أندرويد، في خطوة كانت مفاجئة للعالم.

وكان هذا التطبيق من حصريات ”أبل“ في الماضي، وكانت تتيحه فقط على الأجهزة العاملة بنظام تشغيلها الشهير، إلا أنها جعلته متاحًا لأجهزة ”أندرويد“ في تحديث نظامها الأخير iOS 15 .

وكانت الميزة الكبيرة لتطبيق ”فيس تايم“ هي المكالمات عبر المنصات، حيث يمكن إنشاء رابط للتطبيق ومشاركته مع الآخرين، ما يجعل أصحاب هواتف ”أندرويد“ قادرين على إجراء مكالمات عبر ”فيس تايم“.

ويمكن استخدام هذا الرابط عبر أجهزة أندرويد، وأجهزة الحواسيب المكتبية العاملة بنظام التشغيل ”ويندوز“، مما يؤدي إلى توسيع الخدمة للمرة الأولى في تاريخها.

وتسمح ميزة SharePlay للمستخدمين بمشاركة الوسائط داخل مكالمة ”فيس تايم“، بما في ذلك العروض والأفلام والموسيقى من مختلف مقدمي الخدمات.

كيف يعمل ”فيس تايم“ على ”أندرويد“؟

لم تقم شركة ”أبل“ بتطوير تطبيق خاص من أجل طرح ”فيس تايم“ بنسخة لنظام ”أندرويد“، ولكنها أتاحته من خلال تطبيق ويب يمكن الوصول إليه عبر رابط دعوة خاص يتم إرساله من أجهزة ”آيفون“ فقط.

ويمكن إرسال الدعوة عبر التطبيق مباشرةً، وبعد أن تقوم بتشغيله على هاتف آيفون قم بالضغط على إرسال رابط الدعوة، وتستطيع إضافة أي اسم ترغب فيه للمحادثة الخاصة بك لتكون أكثر وضوحًا.

بعد ذلك قم بإرسال رابط الدعوة عبر أي وسيلة تواصل اجتماعي وعندما يصل الرابط إلى مستخدم ”أندرويد“، فإنه يقوم بتسجيل اسمه وبعد ذلك يتم استخدام التطبيق كأنه يمتلك هاتف ”أيفون“.

وكانت شركة ”أبل“ قد أطلقت تطبيق ”فيس تايم“ لأول مرة في العام 2010، وكان أحد أوائل وأقوى تطبيقات اجتماعات الفيديو في ذلك الوقت.