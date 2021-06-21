أزمة طائرة بيلاروسيا.. عقوبات أوروبية جديدة مرتقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتظر بيلاروسيا عقوبات أوروبية جديدة، اليوم الإثنين، بعد حادثة اعتراض طائرة مدنية وإجبارها على الهبوط من أجل اعتقال صحفي معارض.

ويعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون اليوم في لوكسمبورج إدراج عشرات من أنصار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على القائمة السوداء في محاولة للضغط على حكومته وتقوية معارضيها.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 78 شخصًا سيتعرضون لإجراءات مثل حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي أو تجميد أصولهم داخل دول التكتل.

ومن المقرر أيضًا استهداف سبعة كيانات على الأقل مثل مؤسسات أو شركات مملوكة للدولة، وفقًا للمصادر نفسها.

ويناقش الوزراء السبعة والعشرون فرض مجموعة أكبر وأكثر صرامة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف قطاعات المشروعات المدرة للمال.

وتوقع دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن يتوصل الوزراء إلى "اتفاق سياسي واضح" بشأن ما يجب أن تغطيه تلك العقوبات.

وتضمنت الخيارات المطروحة حتى الآن البوتاس- وهو ملح غني بالبوتاسيوم يستخدم في صناعة الأسمدة - والمنتجات النفطية والخدمات المالية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن هذه العقوبات لن تكون جاهزة للتطبيق يوم الإثنين.

وخلال الاجتماع، تتحدث زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي دعت إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة، مع الوزراء في لوكسمبورج.

وأثار لوكاشنكو غضباً دوليّاً بإرساله مقاتلة في 23 مايو/أيار لاعتراض طائرة تابعة لشركة "رايان اير" كانت تُسيّر رحلة من اليونان إلى ليتوانيا، فيما وصفها كثيرون بـ"قرصنة برعاية الدولة".

وأُجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك، واعتقلت السلطات البيلاروسية الصحفي المنشق رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابيغا اللذين كانا في داخلها.

وردّاً على ذلك، كان الاتّحاد الأوروبي قد منع في وقت سابق شركات الطيران البيلاروسية من دخول أجوائه، كما منع شركات الطيران في دوله الأعضاء، البالغ عددها 27، من استخدام المجال الجوّي البيلاروسي.