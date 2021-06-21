دولة الإمارات: ميليشيا الحوثي تقوض أمن واستقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف، بينما أفاد الدكتور أنور بن محمد قرقاش بأن تدمير التحالف العربي لـ17 مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكد تعنت هذه الميليشيا ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي.



وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.وحضت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

موقف ضاغط

إلى ذلك، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «تدمير التحالف العربي لـ17 مسيّرة حوثية تستهدف المدنيين السعوديين يؤكد التعنت الحوثي ضد وقف إطلاق النار والحلّ السياسي». وأضاف أن «الإستهداف المتكرّر للمدنيين يتطلب موقفاً ضاغطاً وصلباً من المجتمع الدولي».

واختتم قرقاش تغريدته قائلاً:«الحوثي اليوم هو العقبة الأساسية لإنهاء الحرب في اليمن».

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن أول من أمس تدمير 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي أسقطها التحالف إلى 17 خلال الـ24 ساعة.