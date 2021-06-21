وسائل إعلام: إصابة 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن إصابة 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بالعاصمة برلين.



ووفق صحيفة "بيلد" فإن إطلاق نار وقع في ساعة مبكرة من صباح الإثنين بمنطقة مولرشتراسه في برلين.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح خطيرة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 10" طلقات، وتم اكتشاف "علبة خرطوشة مطلقة" في مكان الحادث.

ولفتت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للأشخاص في مكان الحادث ونقلهم إلى المستشفيات، حيث استجاب مسعفو الطوارئ للحادث.

ونوهت إلى أن "إحدى النساء تعاني من الصدمة".

وحسب الصحيفة فإن القوات "المدججة بالسلاح" تقوم حاليًا بتأمين منطقة مولرشتراسه.

فيما لم تعلن السلطات رسميا عن الحادث أو ماهيته.