رئيس وزراء أرمينيا يعلن فوزه في الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن نيكول باشينيان القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا فوزه في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد مع تقدم حزبه "العقد المدني" في النتائج الأولى لفرز الأصوات.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن اللجنة المركزية للانتخابات أن حزب باشينيان حصل على 58.52% مقابل 18.56% للكتلة السياسية التي شكلها الرئيس السابق روبرت كوتشاريان باسم (إحياء أرمينيا) وذلك بعد إعلان نتائج 30 بالمئة من الأصوات.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن باشينيان قوله في الساعات الأولى من صباح الاثنين "لم يجر فرز كل الأصوات بعد لكن من الواضح أننا سنحصل على أغلبية مقنعة".

وقالت شبكة سبوتنيك الإعلامية إن تكتل كوتشاريان شكك في صحة النتائج الأولية.