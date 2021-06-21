بايدن يزور نورث كارولينا ويدعو إلى تلقي لقاحات كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية نورث كارولينا يوم الخميس لتشجيع المزيد من الأميركيين على تلقي

اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتأتي زيارة بايدن إلى مدينة رالي، قبل أيام من موعد 4 يوليو، وهو الموعد المستهدف المعلن لبايدن لتطعيم ما لا يقل عن 70% من الأميركيين البالغين جزئيا على الأقل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وحتى الآن، تم تطعيم ما يزيد قليلا على 65% من البالغين في الولايات المتحدة بجرعة واحدة على الأقل، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على الرغم من إمدادات اللقاح التي أصبحت وفيرة في جميع

أنحاء البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الأحد إن بايدن سيستغل الزيارة إلى عاصمة الولاية "لتسليط الضوء على سهولة الحصول على التطعيم، وتشجيع التطعيمات، وحشد جهود التوعية على مستوى القاعدة الشعبية".

وتتخلف ولاية نورث كارولينا عن العديد من الولايات الأخرى في الولايات المتحدة، حيث تم تطعيم 6ر44% من السكان في الولاية مقارنة بـ 2ر53% في الولايات المتحدة ككل، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.