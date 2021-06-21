شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 17 إصابة بكورونا والإجمالي يصل لـ 91604 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد نزولا من 23 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء واحدة رُصدت في إقليم جوانجدونج بجنوب شرق البلاد.

وأوضحت اللجنة، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19 نزولا من 20 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، قد بلغ 91604 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.