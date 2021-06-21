شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية : 357 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، تسجيل 357 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و 506 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالتي وفاة إضافيتين، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2004.

كما تعافي من المرض 369 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 143 ألفا و 268 حالة.

وتلقى 15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي ، وهو ما يمثل 2ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة. وتلقى أربعة ملايين شخص، أو 9ر7% من السكان، جرعتي التطعيم بالكامل حتى اليوم الاثنين.