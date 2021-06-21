برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح بنسبة نجاح 86%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إيهاب عمران:

ينشر موقع الخليج 365 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة مرسى مطروح، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإقليم اللواء خالد شعيب.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه جرى إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح عبر الموقع الرسمى للمديرية والصفحة الرسمية لمحافظة مطروح.

وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة مطروح شهدت ارتفاع مؤشرات النجاح عن الأعوام السابقة إذ وصلت نسبة النجاح إلى 86.3% العام الدراسي 2020-2021.

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح من خلال الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح 2021