بدائل الثانوية العامة| مدرسة الميكاترونيات للتكنولوجية التطبيقية (تعرف على الشروط)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تعد مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، الأولى من نوعها في التخصص في مصر، ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تستهدف تخريج أيادي عاملة ماهرة قادرة على الإنتاج في سوق العمل المحلي والدولي.

وينشر "الخليج 365" شروط التقديم في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات:

- تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- تقع المدرسة في مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

- مدة الدراسة ثلاث سنوات.

- تدرس تخصصات (كهرباء، وإلكترونيات، وميكانيكا).

- يتدرب الطلاب في مصانع الشريك.

- يحصل الطالب على مكافأة مالية خلال فترة التدريب.

- يشترط للقبول في المدرسة اجتياز اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.

- يشترط اللياقة الطبية واجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

- يجب ألا يقل سن الطالب عن 18 عامًا في أول أكتوبر من عام التقديم.

- يمنح الخريجين الفرصة للحصول على شهادات في هندسة الميكاترونيات لعدة مستويات ذات اعتماد دولي.