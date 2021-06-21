شكرا لقرائتكم خبر عن «نداء السودان» يتبنى موقف «الأمة»: الحكومة بلا حاضنة والان نبدء بالتفاصيل
وتبنى نداء السودان مبادرة حزب الأمة الخاصة بإصلاح الحرية والتغيير، التي أفضت إلى تكوين لجنة فنية تعمل على عقد المؤتمر التأسيسي.
وبحسب ما نقلته «سودان تربيون» قال القيادي في نداء السودان، الواثق البرير: الآن لا توجد حاضنة سياسية للحكومة المجتهدة في تذليل التحديات التي تواجه البلاد، وأضاف: «نعمل من أجل عقد مؤتمر تأسيسي لجميع القوى المؤيدة للثورة من أجل خلق حاضنة سياسية حقيقية، خاصة أن الكل يدرك وجود مشكلة في تحالف الحرية والتغيير وقدرته على تحمّل المسؤولية السياسية، لذلك يأمل الجميع في إصلاحه».
وأشار البرير، الذي يشغل منصب الأمين في حزب الأمة القومي، إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير لا «يمثل الأفكار التي يحملها نداء السودان، لذلك توصل إلى علاج هذا الأمر».