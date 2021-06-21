شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم حظر علم «حماس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى حظر علم حركة حماس في البلاد.

وقدّم حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي طلبًا بهذا الخصوص للبرلمان لاستكمال الفقرة 86 من قانون العقوبات، وسيصوت البرلمان على هذا الطلب في الأسبوع المقبل وقبل بدء العطلة الصيفية.

جاء ذلك وفقًا لما أكده متحدث باسم كتلة التحالف المسيحي أمس الأحد.

ويتعلق الطلب تحديدا بتجريم نشر واستخدام المواد الدعائية والشعارات للمنظمات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب والتي تضم إلى جانب حماس منظمات أخرى مثل حزب العمال الكردستاني والحزب الشيوعي في الفلبين.

يُذكر أن تجريم نشر واستخدام شعارات منظمات في ألمانيا ممكن حتى الآن فقط في حال صدور قرار بحظر منظمة ما كجمعية داخل ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة أمس، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، تورستن فراي: «لا نريد لأعلام منظمات إرهابية أن ترفرف فوق الأراضي الألمانية».

وقال نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي ديرك فيزه: «أرحب بالاتفاق مع التحالف المسيحي على حظر دعاية المنظمات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب».