شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رحيل قواته.. بايدن يستقبل القادة الأفغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض مع الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية التابع للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله، يوم الجمعة المقبل، قبيل انسحاب قواته وسط تصاعد القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان في أنحاء البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن بايدن سيسعى في أول اجتماع مباشر له مع الزعيمين إلى طمأنتهما إزاء الدعم الأمريكي للشعب الأفغاني، بما في ذلك المساعدات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، كما سيكرر بايدن تعهده بضمان ألا تصبح البلاد ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيت الأبيض «زيارة الرئيس غني ود. عبدالله ستسلط الضوء على الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وأفغانستان مع استمرار الانسحاب العسكري».

لكن طالبان سيطرت على ما لا يقل عن 30 منطقة منذ أن أعلن بايدن في أبريل أن جميع القوات الأمريكية في أفغانستان ستنسحب قبل 11 سبتمبر أيلول لإنهاء أطول حرب تخوضها أمريكا بعد ما يقرب من 20 عاما من بدء الصراع.

وشنت طالبان حملة لتوسيع سيطرتها في أنحاء البلاد، مع بدء الولايات المتحدة في سحب قواتها أول مايو وإغلاق بعض القواعد وتسليمها للحكومة الأفغانية.