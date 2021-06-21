شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. «أسطول الشبح» يبيع النفط بالسوق السوداء لتمويل البرنامج النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن «أسطول شبح» من الناقلات التي تخرق العقوبات وتحمل النفط من السوق السوداء إلى الصين يمول البرنامج النووي الإيراني السري.

وبحسب الصحيفة فإن الدولة المارقة ضاعفت أسطولها الذي يبحر تحت أعلام الدول الأخرى إلى 123 في العام الماضي، مما سمح للصين بتهريب ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا - أو ثلثي الاستخدام اليومي للمملكة المتحدة.

ويحذر خبراء استخباراتيون من أن الأسطول الموسع يظهر أن إيران، التي أعلنت المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسًا لها السبت، تعزز تطوير قدراتها النووية على الرغم من القيود الدولية.

ويستخدم الأسطول أساليب متعددة للتهرب من العقوبات ويبحر حول العالم بشحنات غير قانونية، عبر تسجيل السفن في الدول الصغيرة دون القدرة على مراقبة الناقلات التي ترفع علمها.

كما تتلاعب السفن الإيرانية بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي يبلغ عن موقع السفينة بحيث يبدو أنها في مكان آخر عندما ترسو في مناطق محظورة دون أن يتم اكتشافها.

تُظهر صور الأقمار الصناعية حصلت عليها الصحيفة، أمس الأحد، سفنًا في الأسطول غير القانوني وأخرى تسافر لتحميل النفط على السفن الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب الصحيفة فإن السفن تستخدم أعلامًا متعددة لتبديل تسجيلها بين الدول وإخفاء هويتها.

تمويل الإرهاب

وتهدف العقوبات الأمريكية إلى منع إيران من تمويل الإرهاب الدولي وتطوير برنامجها النووي بحرمانها من بيع النفط في الخارج.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن الصين انتهكت الحظر وزادت تعاملاتها السرية في البحر خلال الأشهر الستة الماضية للمساعدة في تمويل النشاط النووي الإيراني، وفقًا لمجموعة متحدون ضد إيران النووية (UANI)، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح يقودها مارك والاس، السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة.

واستخدمت صور الأقمار الصناعية والتتبع على مدار الساعة لرصد التجارة غير المشروعة.

وبحسب ما ورد كانت الصين تشتري ما معدله 700 ألف برميل من النفط الإيراني غير القانوني يوميًا حتى أبريل، وبلغت ذروتها مليون برميل، مما يجعلها العميل الرئيسي لطهران.

ويُعتقد أن سفينة من أسطول الأشباح التي تحمل 18 مليون برميل موجودة في بحر الصين الجنوبي.

وبين فبراير ومايو، تقدمت UANI بنجاح لإلغاء تسجيل أعلام 7 سفن في الأسطول، والذي يضم 20 ناقلة عملاقة قادرة على حمل أكثر من مليوني برميل من النفط، بعد تنبيه السلطات الوطنية وشركات التأمين.

2.4 مليون برميل

يمكن للأسطول نقل ما يقرب من 100 مليون برميل من النفط الخام أو زيت الوقود وما يقرب من 12 مليون برميل من غاز البترول المسال -بقيمة إجمالية تبلغ 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وتشمل الدول الأخرى التي تشتري من إيران سوريا ودولة أخرى.

وقال كبير مستشاري UANI السير إيفور روبرتس، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية، إنه إذا تهرب سُدس ناقلات الأسطول فقط من الكشف وأكمل شحنة كل أسبوع، فستصدر إيران 2.4 مليون برميل يوميًا أي 300000 أكثر مما كانت عليه قبل العقوبات التي أعيد تطبيقها في عام 2018.

وتابع: حجم النفط الذي تشتريه الصين من السوق السوداء لإيران مذهل. وهو يوفر للنظام في طهران العملة الأجنبية التي يحتاجها لبناء احتياطياته منها، وتكثيف برنامجه النووي في مواجهة العقوبات الدولية ومتابعة أجندته الراعية للإرهاب في الخارج. هذا التحالف الغامض يمثل تحديًا للغرب وله تداعيات هائلة محتملة على أمننا.