شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات عسكرية في أفغانستان مع تصاعد القتال ضد طالبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني وزيري الدفاع والداخلية ورئيس أركان الجيش وسط تصاعد لأعداد القتلى والمصابين الذين يسقطون من صفوف قوات الأمن الأفغانية في قتال متفاقم مع حركة طالبان.

وأعلن القصر الرئاسي تغيير من يشغلون تلك المناصب الأمنية العليا في وقت متأخر من ليل السبت، وتقاتل قوات الأمن الأفغانية مسلحي حركة طالبان في 28 إقليمًا من أصل 34 في البلاد، كما تمكنت طالبان من السيطرة على مزيد من الأراضي في الأسابيع الماضية.

وتم تعيين بسم الله خان محمدي قائمًا بأعمال وزير الدفاع بدلا من أسد الله خالد الذي عاد للبلاد مؤخرًا بعد فترة مرض طويلة، بينما أصبح عبدالستار ميرزاكوال وزيرًا جديدًا للداخلية بدلا من حياة الله حياة.

ولمحمدي الذي كان قياديًا بارزًا في عهد بطل المقاومة ضد القوات السوفييتية الراحل أحمد شاه مسعود، سيرة ذاتية عسكرية مطولة، وخدم وزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع ورئيسًا لأركان الجيش في حكومة الرئيس السابق حامد كرزاي.

وقال القصر الرئاسي إن الجنرال ولي محمد أحمدزي تم تعيينه رئيسًا جديدًا لأركان الجيش خلفًا للجنرال ياسين ضياء.

وقال مسؤولون أمنيون إن 24 جنديًا من القوات الأفغانية قُتلوا يوم الجمعة خلال معركة لاستعادة السيطرة على منطقة استولت عليها طالبان في إقليم فارياب.

وتشن طالبان حملة منذ أشهر لتوسيع نطاق نفوذها وسيطرتها في أفغانستان مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها وإغلاق بعض القواعد العسكرية وتسليمها للحكومة الأفغانية.