السعودية تدرس إعطاء جرعة لقاح ثانية مضادة لكورونا من نوع مختلف

20 يونيو , 2021

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحّة السعوديّة الدكتور محمد العبدالعالي، أنّ الوزارة تدرس إمكانيّة إعطاء جرعة ثانية من لقاحات مضادة فيروس كورونا من نوعٍ مختلف عن الجرعة الأولى.

وقال المتحدث ، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنّ هناك دراسات تم فيها إعطاء جرعة ثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى وبدأت عدة دول تطبيق ذلك.

وأضاف العبدالعالي إن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا موجود في المملكة، وإنّه لا صحّة لنفاده.

وأوضح أنه "كلما سارعنا بأخذ اللقاح سنصل للمناعة المجتمعية قبل ظهور أي تحورات".

وتابع أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكلٍ إيجابي وما هو منشود منها.

وأشار العبدالعالي إلى أنّه تمّ رصد العديد من التحورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد"، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا منها يستحق المتابعة والاهتمام.