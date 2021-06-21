عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا ترد على عقوبات أمريكا المرتقبة

الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، الأحد، إن العقوبات ليست السبيل لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين روسيا وأمريكا.



وجاءت التصريحات الروسية، بعد تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في وقت سابق من الأحد، بأن حزمة جديدة من العقوبات قيد الإعداد على خلفية قضية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال أنطونوف للصحفيين بعد هبوطه في نيويورك وهو في طريقه إلى واشنطن، إنه: "أفترض أنه من المستحيل استقرار العلاقات وإصلاح العلاقة بين البلدين من خلال العقوبات".

وأوضح السفير الروسي أن العقوبات الجديدة ليست الإشارة التي تلقتها موسكو من واشنطن بعد القمة في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأضاف أنطونوف: "سمعت عن هذه العقوبات في الجو.. نزلت من الطائرة قبل دقيقة.. لكن يمكنني القول إن هذه ليست الإشارة التي تلقاها الجميع بعد القمة (في جنيف).

وأعرب أنطونوف عن أسفه لاختيار الولايات المتحدة طريقا "لا يقودنا إلى النتائج الإيجابية التي رسمها الرؤساء في جنيف".

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تجهز حزمة عقوبات جديدة متعلقة بالمعارض الروسي السجين أليكسي نافالني.

وأوضح سوليفان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أن واشنطن بالفعل فرضت عقوبات سابقة على روسيا بسبب قضية نافالني، موضحا أن هناك حزمة عقوبات جديدة سيتم إعلانها قريبا.