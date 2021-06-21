عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث ملف تبادل الأسرى مع حماس

الإثنين 21 يونيو 2021

الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، وصول وفد إسرائيلي للقاهرة، لبحث صفقة أسرى مع حماس.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن وفداً إسرائيلياً وصل الأحد إلى القاهرة في إطار مباحثات إتمام صفقة تبادل أسرى مع حماس.

وذكرت القناة الإسرائيلية، أن أعضاء الوفد الأمني من مجلس الأمن القومي برئاسة نمرود شيفر.

وأضافت القناة، أن الوفد سيطرح إمكانية إجراء مباحثات على مستوى رفيع لاحقا لمناقشة سبل التوصل إلى هدنة طويلة الأمد مع غزة.

وفي وقت سابق، رفضت حركة حماس، ربط ملف صفقة التبادل مع إسرائيل بالتسهيلات الإنسانية في قطاع غزة.

واشترطت إسرائيل، استعادة جنودها الأسرى لدى حماس في غزة، مقابل تنفيذ التفاهمات.

وعاد ملف تبادل الأسرى مع حماس للواجهة من جديد، بعد توقف بسبب العملية العسكرية على قطاع غزة الشهر الماضي.