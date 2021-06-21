شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأمة» الكويتي يدعو إلى تغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات السياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى تغليب المصلحة العامة ونبذ الخلافات السياسية، موجهاً الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة غداً الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء للنظر في الميزانيات، معرباً عن تمنياته بحضور الجميع «حكومة ونواباً» لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية.

وقال الغانم في تصريح صحفي في مجلس الأمة: «نأمل من الجميع حكومة ونواباً حضور الجلسة ومن كان له رأي نختلف أو نتفق معه له الحق في إبداء رأيه والتعبير عنه في التصويت، لكن لا يحق لأي طرف فرض رأيه على الطرف الآخر والإخلال أو الخروج عن إطار الدستور».

وعزا قيامه بتوجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة إلى القول بأنه «لا يخفى على الجميع أن عدة جلسات عادية تم تعطيلها سواء بسبب الخلاف الحاصل على المقاعد أو غيره وذلك ليس من صالح المواطن»، وأوضح أن «ذلك يأتي بناء على مواقف النواب الذين أعلنوا عن حضورهم الجلسات الخاصة التي بها مصلحة للمواطنين وحضروا الجلسة الخاصة لإقرار الاعتماد التكميلي لمكافأة الصفوف الأمامية ومناقشة أحداث القدس والاختبارات الورقية إيماناً منهم بإبعاد المواطن ومصالحه عن الخلافات السياسية»، وبين أن «الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواح».