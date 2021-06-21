شكرا لقرائتكم خبر عن تنافس قوي في مسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة انطلقت، مساء أمس الأحد، التصفيات النهائية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها ال14؛ وذلك بمقر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، وقد استمعت لجنة التحكيم في اليوم الأول للتصفيات للمتسابقين الذين تأهلوا من فئة براعم القرآن.

وبهذه المناسبة صرحّ المستشار إبراهيم بوملحة: إن هذه الدورة وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية من جرّاء جائحة كورنا فقد شهد اليوم الأول منها منافسة قوية بين المتسابقين من صغار السن الذين قدموا نموذجاً متميزاً من حسن التلاوة، وجمال الصوت.