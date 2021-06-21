شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تدعو إلى التصويت النهائي للمتأهلين في مسابقة الواعظ الصغير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الأطفال وأولياء الأمور إلى التصويت النهائي للمتأهلين في الفئات الثلاث لمسابقة الواعظ الصغير في موسمها الخامس، والتي أطلقتها في فبراير/ شباط الماضي، وقد بدأ التصويت من يوم أمس الأحد وينتهي غداً الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء؛ حيث يتم تكريم الفائزين في الفئات الثلاث للمسابقة لاحقاً.

وتهدف مسابقة الواعظ الصغير، إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في البرامج الوطنية والدينية، وخلق روح المنافسة الإيجابية بين الناشئة في المجتمع الإماراتي، وتشمل ثلاث فئات؛ الأولى من 4 إلى 7 سنوات، والثانية من 8 إلى 11 سنة، أما الثالثة من عمر 12- 15 سنة، ولأصحاب الهمم إلى 18 سنة، وتبلغ قيمة الجوائز في المسابقة بفئاتها الثلاث لكل مرحلة 66 ألف درهم، كما يتم تكريم ثلاث مؤسسات تعليمية وتأهيلية أسهمت في دعم المسابقة، منها أفضل مؤسسة تعليمية شارك أكبر عدد من طلابها في المسابقة، وأفضل مؤسسة تأهيلية لأصحاب الهمم شارك أكبر عدد من منتسبيها، وأفضل مؤسسة تعليمية أو تأهيلية أسهمت بأعلى نسبة تصويت للمرشحين في المرحلة النهائية للمسابقة.

ووزعت الهيئة، أمس الأحد، استبانة لأفراد المجتمع؛ لقياس أثر فاعلية مسابقة (الواعظ الصغير)؛ حيث إن آراءهم في تلك المسابقة تقدم الدعم الكبير لاستمرار الأعمال الوعظية في تلبية حاجات المجتمع في المستقبل.

يذكر أن عدد المشاركين في الدورة الماضية لمسابقة الواعظ الصغير، بلغ 2432 طفلاً وطفلة.