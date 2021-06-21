شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للتقيد باشتراطات عمل «المشاد» في البحر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكدت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، أهمية التزام الصيادين باشتراطات تنظيم عمل واستخدام «المشاد» في قاع البحر.

ورفع الصيادون و«النواخذة» خلال الاجتماع، بالغ الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، لدعمه للصيادين ورعايته للصيد البحري، كونه قطاعاً إنتاجياً استراتيجياً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وقال الدكتور سيف الغيص، المدير العام للهيئة: إن الصيد بالمشاد، يخضع لاشتراطات قانونية يجب التقيد بها.