شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أبوظبي» تحذر من المكمل الغذائي «عسل العون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

حذرت دائرة الصحة – أبوظبي الجمهور والمهنيين الصحيين من استخدام منتج غير مصرح به «عسل العون» الذي يتم الترويج له وبيعه بغرض التنحيف كمكمل غذائي في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدائرة في تعميم لها للجمهور والمنشآت الصيدلانية ومنشآت الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين، أن نتائج التحليل المخبرية أثبتت احتواء المنتج المذكور على مادة محظورة غير معلن عنها «Sibutramine»، والتي تم حظرها لارتباطها بزيادة مخاطر الآثار الجانبية القلبية الوعائية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت إلى أن هذا المنتج غير مصرح به للبيع في دولة الإمارات، لافتة إلى أنه من المحتمل دخول المنتج للدولة مع القادمين من السفر، أو قد يتم شراؤه عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت دائرة الصحة بالجمهور والمهنيين الصحيين بعدم استخدام المنتج والإبلاغ عن أي شكوى متعلقة بجودة منتج يحمل ادعاءات طبية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أهابت الدائرة بضرورة الإبلاغ عن أي أحداث عكسية مرتبطة باستخدام المنتجات المذكورة أعلاه إلى برنامج اليقظة الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني عبر الرابط: https://www.doh.gov.ae/ar/resources/Reporting

وتُمكن خدمة بلاغات اليقظة الدوائية التابعة للدائرة جميع مقدمي الرعاية الصحية من تقديم تقارير عن أي أعراض جانبية ناتجة عن أي من المنتجات الدوائية أو الأخطاء الدوائية، إلى جانب الأعراض السلبية اللاحقة للتحصين وذلك خلال الإطار الزمني المنصوص عليه حسب سياسات دائرة الصحة - أبوظبي، حتى وإن كان مقدم التقرير ليس على يقين بأن الأعراض الناتجة ليس لها علاقة بتناول المنتج الطبي.

وتشمل الحالات التي يجب الإبلاغ عنها «الآثار الجانبية غير المتوقعة، سوء استخدام الجرعة المفرطة، التفاعلات بما في ذلك التفاعلات الناتجة عن التفاعلات الدوائية والغذائية وتقارير نقص الكفاءة العلاجية».