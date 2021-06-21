شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم في المدارس الحكومية حضوري العام الدراسي المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن عودة نظام التعليم الحضوري في المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي القادم 2021-2022، تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، إذ سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق أعلى المعايير بما يراعي سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي من معلمين وإداريين.

أكدت المؤسسة أنه سيتم وضع بروتوكول خاص بالعودة إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المحلية سيعلن عنه لاحقاً، من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، حيث تعمل المؤسسة بالتعاون المباشر مع مديري المدارس نظراً لدورهم المهم في تهيئة الأجواء المناسبة لرفع كفاءة المعلمين والإداريين وتدريبهم، من أجل ضمان تطبيق البروتوكول بالشكل الأمثل، لتشجيع الطلبة على العودة إلى المدارس.

وأفادت بأنه سيتم التعامل مع كل مدرسة بشكل منفصل بناء على المعطيات الخاصة بها، دون التأثير على بقية منظومة التعليم الحكومي في الدولة، مع الإشارة إلى أنه سيتم إبقاء خيار التعلم عن بعد متاحاً لولي الامر في حال رغب في ذلك، علماً أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة إلى المدارس.

ودعت أولياء أمور الطلبة إلى التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتطبيق القرار الذي سينعكس بشكل إيجابي على الطلبة باعتبار أن المدرسة هي الحاضنة لطموحهم ومكانهم الأمثل، حيث ستمكنهم العودة من الاستفادة المثلى من مرافق المدرسة المتعددة إلى جانب المتابعة المباشرة من قبل المعلمين والمعلمات لمسيرتهم التعليمية، واستئناف أنشطتهم المختلفة مع أقرانهم ضمن أجواء تربوية وتحفيزية تحفظ لهم سلامتهم.

سلامة الطلبة

كما أكدت أن سلامة الطلبة أولوية قصوى تتطلب تعاوناً تاماً من كافة مكونات المجتمع التربوي بدءاً من ولي الأمر مروراً بالطلبة وصولاً إلى المعلمين والمشرفين والإداريين في المدارس، بما يسهم تالياً في إنجاز عودة آمنة للطلبة إلى مدارسهم في 29 أغسطس 2021، ليتمكنوا من خلالها من متابعة مسيرتهم التعليمية دون عوائق، وذلك تزامناً مع رجوع الهيئة التدريسية والإدارية للعمل بالدوام الكامل في المدارس قبل عودة الطلبة حسب التقويم المدرسي.

التأكد من الجاهزية

وقالت إنها تعمل على التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مطلع العام الدراسي القادم حيث باشرت فرق المؤسسة بالتعاون مع الجهات المختصة العمل على ضمان توفير أعلى درجات الحماية للطلبة والكوادر العاملة في الميدان التربوي بغية استئناف الدوام المدرسي الحضوري بكل سلاسة واطمئنان.

وأشادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالجهود المشهودة التي بذلتها الجهات المعنية في الدولة خلال الفترات الماضية والتي كان لها بالغ الأثر في التغلب على الجائحة وما نتج عنها، حيث تصدرت الدولة مراكز عالمية في نسب تقديم اللقاح لكافة شرائح المجتمع، بمن فيها المعلمون، حيث بلغت النسبة الإجمالية لمتلقي اللقاح من قبل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية بالدولة 72 %.

تصور للجداول

وفي سياق متصل، تعكف المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري على وضع تصور للجداول المدرسية للعام الدراسي المقبل 2021 / 2022، بناء على توجيهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وخطتها المبكرة للجاهزية للعام الدراسي المقبل.

وشددت المؤسسة على مديري ومديرات المدارس، التابعة لإدارتها في مختلف إمارات الدولة، ضرورة مراجعة الجداول المدرسية بدقة عند إعدادها ومراعاة عدد من النقاط، لتفادي الوقوع في أخطاء، واختصاراً للوقت والجهد.

توجيهات مهمة

وزودت المدارس بعدد من التوجيهات المهمة، لوضعها في الحسبان عند إعداد الجداول المدرسية، وتقديمها من دون أخطاء.

ووجهت معدي الجداول المدرسية إلى تسجيل كلمة (شاغر) عند النقص مع وضوح النصاب وتسجيل المادة بشكل واضح، وكتابة أسماء المعلمين وكتابة بيانات المعلمين الأجانب باللغة الإنجليزية.