شكرا لقرائتكم خبر عن 12 خدمة على تطبيق لـ «الطوارئ والأزمات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

توفر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 12 خدمة على تطبيقها الذكي، الذي دشنته مؤخراً على متاجر التطبيقات الإلكترونية، تتضمن دليل الحالات الطارئة والتي من بينها مواجهة الكوارث الطبيعية والإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق، كما تتضمن الرسائل التحذيرية التي تبثها الهيئة ومراكز الإيواء وإمكانية المشاركة والتسجيل في البرنامج الوطني التطوعي والالتحاق بالدورات التدريبية المعتمدة بهدف دعم ومساندة جهود الاستجابة الوطنية في الحالات والطوارئ والأزمات للحفاظ على الأرواح ومكتسبات الدولة.

ويتضمن التطبيق خدمة التوعية العامة في عدة حالات من بينها تشكل الضباب الكثيف وفيروس كورونا والعواصف الرملية والفيضانات والزلازل ومعلومات حول الهيئة وإمكانية المشاركة بالمعلومات مع الهيئة وإرفاق صور عن حالة معينة وخدمة مشاركة أخبار الهيئة وخدمة التقدم للتوظيف في إدارات الهيئة والتي من بينها إدارات السلامة والوقاية والإعلام والاتصال وتكنولوجيا الاتصالات والتخطيط والاستعداد والمراكز المحلية والعمليات والخدمات المساندة.

كما يشمل التطبيق خدمة التعريف بحقيبة الطوارئ الجاهزة.