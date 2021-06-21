أول "إعدادية القليوبية": الأون لاين ساعدني والهندسة حلمي-(فيديو وصور) ​

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال الطالب إياد محمد صبري من مدرسة ناصر الإعدادية بنين ببنها، الأول على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، ضمن قائمة ضمت 69 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة حصلوا على المركز الأول بمجموع درجات 280 درجة، إن حلم حياته أن يدخل كلية الهندسة ويصبح مهندسا وهو الحلم الذي شاركه فيه أسرته.

وأضاف "إياد"، أن تفوقه دراسيا يرجع الفضل فيه لله ثم والده ووالدته؛ وذلك نتاج تعب ومجهود، موضحا إلى أنه كان يذاكر حوالي 6 ساعات في اليوم، وكان أفضل مادتين له في المذاكرة "اللغة الإنجليزية، والرياضيات"، مشيرًا إلى أن تفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة أنساه تعب العام الدراسي الأطول في حياته.

وأوضح "إياد" أنه كان يحافظ على الصلاة وحفظ القرآن والرياضة وكلها كانت دعائم له على المذاكرة والتحصيل.

ووجه إياد الشكر لوالده ووالدته وأستاذته بالمدرسة الذين كان لكل منهم دور وفضل في وصوله لقائمة آوائل الإعدادية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن معظم دروسه كانت "أون لاين"، متمنيا أن تزول جائحة كورونا، وأن ترجع الأمور إلى طبيعتها في النظام الدراسي.

وكان 67 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021، حصلوا على المركز الأول في النتيجة على مستوى المحافظة؛ حيث حققوا مجموع 280 درجة وحصلت إدارة كفرشكر على المركز الاول على مستوى الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 95.02%.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.