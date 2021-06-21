​​​بدائل الثانوية العامة| تعرف على شروط الالتحاق بالمدرسة الفندقية للتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تعد مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، أول مدرسة متخصصة في إدارة المطاعم، وتم تجهيزها بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وتوجد في مدينة نصر.

توفر العديد من المميزات لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من أبرزها توفير البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

شروط التقديم:

- القبول للبنين والبنات.

- أن يكون من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يقل المجموع عن 220 درجة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2019.

- أن يجتاز المتقدم اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

أبرز معلومات عن المدرسة:

- طلاب المدرسة يتخصصون في إدارة وتشغيل المطاعم.

· تضم 119 طالب موزعين على 5 فصول.

· تؤهل الخريجين لسوق العمل.

· انشأت بالتعاون مع شركة "امريكانا" ومؤسسة "مصر الخير".

· يتلقى الطالب تدريبات لمدة عام باحدى المطاعم والفنادق الكبرى في مصر.

· للطالب المتفوق فرصة في الحصول على العمل.

· مصروفات الدراسة 175 جنيهًا.

· تقبل من مجموع 190 درجة.

· نظام الدراسة 80% عملي و 20% نظري.

· يدرس الطالب كورسات إنجليزي.

· يتعلم الطالب أساسيات المطاعم والمطابخ.

· الطالب الواحد يكلف الدولة 30 ألف جنيه في العام.

· اليوم الدراسي يبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

· طول الحصة يصل إلى 60 دقيقة.

· تقييم تراكمي للسلوك والمهارات والدرجات للنجاح.