مساعد بايدن: نستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

وأضاف: «أولا، من المهم أن يفهم مشاهدوكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسي نافالتي.
ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التي سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك».
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الشركات الروسية التي تبني خط الغاز «السيل الشمالي-2».
وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن عن عزمها فرض عقوبات جديدة على موسكو منذ انتهاء القمة الأخيرة بين الرئيسين بوتين وبايدن في جنيف.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي قبيل وصول السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى واشنطن، والتي غادرها في 21 مارس الماضي للتشاور مع القيادة الروسية على خلفية تدهور العلاقات بين الجانبين الروسي والأمريكي، وانعدام الأفق السياسي لتسويتها.
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