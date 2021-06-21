الاتحاد الأوروبي: أزمة لبنان سببها التناحر على السلطة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (رويترز)

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة، وحثهم على تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة، أو المخاطرة بانهيار مالي كامل، والتعرض لعقوبات.

وأضاف بوريل، في تصريحات بعد محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري: إنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات، إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.

وقال: «البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة، ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان، وإلى طاقم حتى يعمل النظام، والإ سيكون مصيرها الغرق».

وقال لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرة بيروت: «من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة، ولابد أن أقول: إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة».

وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية، لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، والتي قال: إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة، لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها. وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي، حيث يدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بوريل: إن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه أضاف: إن القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.

وتابع: إن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية، أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات.

وذكر أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية.

وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود. وقال بوريل، الذي سيقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم: «العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها، ونود بشدة عدم استخدامها، لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو».