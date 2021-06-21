تأجيل قضية «إيفرجيفن» للتسوية مع «قناة السويس»

ابوظبي - سيف اليزيد - الإسماعيلية (رويترز)

كشف محام يُمثل هيئة قناة السويس، أمس، أن مالكي السفينة العملاقة، التي سدت قناة السويس في مارس الماضي، تقدموا بعرض تعويض جديد في النزاع الدائر مع الهيئة.

والسفينة إيفر جيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس، بينما يواصل الجانبان محادثات التعويض. وكانت السفينة جنحت لتسد المجرى الملاحي للقناة ستة أيام، وهو ما منع مرور مئات السفن، وأثر سلبا على حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار تعويضاً لتغطية تكاليف جهود تحرير السفينة وفاقد الإيرادات، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار.

وقال خالد أبوبكر، محامي هيئة القناة في جلسة للمحكمة بالإسماعيلية: إن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى أمس الأول.

وأضاف، دون الخوض في التفاصيل: إن الشركة تقدمت بعرض جديد.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها، أمس، لكن الفريق القانوني لـ«شوي كيسن» طلب التأجيل، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض، بحسب أحد المحامين الذين يمثلونها.

وقالت مصادر قضائية: إن القضية تأجلت حتى الرابع من يوليو، لإتاحة الفرصة لتسوية ودية بين الطرفين.