البابا يدعو إلى التعاطف مع اللاجئين

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى التعاطف مع المهاجرين، وأولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وقال البابا، في اليوم العالمي للاجئين: إن أي شخص قد يجد نفسه في وضع صعب مثل هذه الأوضاع، التي يواجهها اللاجئون، عندما يستقلون القوارب للفرار إلى دول أخرى. وأضاف، عبر نافذة القصر الرسولي: «إن هناك لحظات كثيرة في الحياة يتلاشى فيها الأمل، ويشعر البشر باليأس، مضيفاً: «دعونا نفتح قلوبنا للاجئين».

كما دعا إلى السلام في ميانمار، التي تعاني أعمال عنف منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.