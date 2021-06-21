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البابا يدعو إلى التعاطف مع اللاجئين

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ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى التعاطف مع المهاجرين، وأولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.
وقال البابا، في اليوم العالمي للاجئين: إن أي شخص قد يجد نفسه في وضع صعب مثل هذه الأوضاع، التي يواجهها اللاجئون، عندما يستقلون القوارب للفرار إلى دول أخرى. وأضاف، عبر نافذة القصر الرسولي: «إن هناك لحظات كثيرة في الحياة يتلاشى فيها الأمل، ويشعر البشر باليأس، مضيفاً: «دعونا نفتح قلوبنا للاجئين».
كما دعا إلى السلام في ميانمار، التي تعاني أعمال عنف منذ الانقلاب العسكري في فبراير الماضي. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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