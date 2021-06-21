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التحالف يدمر طائرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه “خميس مشيط” في السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 12:17 صباحًا

مقاتلات تابعة لقوات التحالف

أعلن التحالف بقيادة في اليمن، الأحد، أن الدفاعات الجوية “اعترضت ودمرت” طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط في السعودية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مناطق في المملكة.

ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض مسيرة أطلقت باتجاه مدينة نجران السعودية.

كما أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأحد، عن “استنكارها البالغ وإدانتها المطلقة للاعتداءات الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مدينتي خميس مشيط ونجران بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة”، وفق “واس”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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