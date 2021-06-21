أبو الغيط عن رئيس وزراء إثيوبيا: "آبي أحمد عايش دور رامبو ضد الدنيا كلها" (فيديو)



الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دعم الجامعة لمصر والسودان في ملف سد النهضة، مضيفًا أنه يجب على إثيوبيا احترام حقوق كافة الدول المشاركة، دون إلحاق أذى بدولتي المصب، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة تحتاج لتدخل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وردًا على سؤال للإعلامي أحمد موسى حول تجرؤ إثيوبيا على الجامعة العربية وصدور تصريحات تطالب فيها أديس أبابا الجامعة بالصمت، قال أبو الغيط: “لن نصمت على انتهاك القانون الدولي ودعم أعضاء الجامعة أمر طبيعي”، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتسم بالهشاشة الناجمة عن العرقيات المنتشرة بها.

وتابع أبو الغيط خلال لقائه في حلقة خاصة ببرنامج “على مسؤوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن آبي أحمد يريد أن يلعب دور رامبو ضد الدنيا بأكملها.