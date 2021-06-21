السيسي لوزيرة خارجية ليبيا: "مواقف مصر ثابتة اتجاه وحدة الأراضي الليبية وسيادة وإرادة الشعب"

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية الشكر والاحترام، لنجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، على مواقفها الوطنية تجاه مصر، مؤكدًا أن مصر تحترم وتقدر المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، كما توفر كل الدعم لليبيا ومسارها السياسي، لافتًا إلى أن مصر تعتبر ليبيا، ومصر أمن قومي.



وأضاف السيسي، خلال لقائه بوزيرة خارجية ليبيا، أن مصر تحرص دائمًا على المسار الذي سينتهي بانتخابات تعبر عن الشعب الليبي بعيدًا عن المليشيات والمرتزقة الموجودين، مؤكدًا أن مواقف مصر ثابتة تجاه ليبيا ووحدة الأراضي الليبية وسيادة وإرادة الشعب الليبي الحر، في اختيار قيادته بالكامل، وعدم التدخل في شؤون ليبيا، قائلا: "استمري على مواقفك الوطنية ولا تخشي في الله لومة لائم".

وتابع: "إحنا معاكم وستجدون من مصر كل الدعم وكل الخير".