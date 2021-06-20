شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 465 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 13607، أمس، أظهرت تسجيل 465 حالة إصابة جديدة بكورونا، منها 244 حالة لعمالة وافدة، و220 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة قادمة من الخارج، كما تعافت 1062 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 253910.

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 165 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 128 حالة في حين أن 7511 حالة، وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7676 حالة قائمة.