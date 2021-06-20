شكرا لقرائتكم خبر لابيد: جزار طهران الجديد متطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد هجوما حادا على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي ووصفه بأنه (متطرف) وملتزم بالطموحات النووية للنظام.

وكتب لابيد على حسابه على موقع تويتر»رئيس إيران الجديد، المعروف باسم جزار طهران، متطرف ومسؤول عن مقتل آلاف الإيرانيين، وهو ملتزم بطموحات النظام النووية وحملته للإرهاب العالمي».

وأضاف «إن انتخاب رئيسي يجب أن يؤدي إلى تجديد التصميم على الوقف الفوري لبرنامج إيران النووي ووضع حد لطموحاتها الإقليمية المدمرة».

من جهته، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هجوما حادا على الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، واعتبر أن اختياره ربما يمثل إشارة أخيرة للدول العظمى لتفهم مع من تتعامل، قبيل العودة للاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعربية، على موقع فيس بوك، عن بينيت القول في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة «اختير في إيران رئيس جديد هو إبراهيم رئيسي، هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع؛ لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضي النظام».

وأضاف «إن رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل الآلاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء، واختياره يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاق النووي، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظام هي تختار تعزيزه».

واستطرد بالقول «من الواضح لنا جميعا أن هذا هو نظام من الجلادين، ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل، وهذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت».