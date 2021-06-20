شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا الدولة الرائدة أوروبياً في الابتكار الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 51 شركة فرنسية، ستسجل فرنسا حضوراً قوياً في معرض الصحة العربي " آراب هيلث " في دورة عام 2021، لتضيء بذلك على خبرتها الطبية المتميزة وريادتها. وبالحضور في جناح "فرانش هيلثكير" الذي نظمته الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" في قاعة زعبيل 2، ستكشف الشركات المشاركة النقاب عن أحدث ابتكاراتها الخاصة بمواجهة التحديات الكبرى في الرعاية الصحية.

بحضورها القوي في معرض "آراب هيلث" كل عام، نسجت الشركات المنضوية تحت مبادرة الرعاية الصحية الفرنسية "فرانش هيلثكير" روابط قوية مع دول المنطقة على مدى السنوات الأخيرة. بلأن فرنسا تتمتع بسمعة ممتازة، ليس من حيث قدرتها على الابتكار فقط، ولكن بفضل شراكاتها وعلاقاتها التجارية مع شركات الشرق الأوسط.

أما بالنسبة للقطاعات التي ستحظى بأكبر تمثيل عام 2021 في الجناح، فهي قطاعات السلع الاستهلاكية، والاختبارات التشخيصية والصحة الرقمية، والمستشفيات والمعدات الطبية، ومعدات الغاز الطبي، وجراحة العظام والعلاج الطبيعي.

ومن بين شركات الرعاية الصحية الفرنسية التي ستعرض أحدث حلولها، نذكر: سوبليميد (علاج الألم المزمن)، لاميداي نوري ​​(الرائدة في حلول الجراحة الكهربائية)، نوراكير (إعادة الترميم بعد جراحة العظام أو الأسنان)، برنامج تي أم أم (رقمنة مسار المرضى)، هوبن (الحلول الرقمية لمراكز الرعاية الصحية)، كرونولايف (الذكاء الاصطناعي التنبئي للحالة الصحية للمرضى)، سكاليو ميديكال (الأجهزة الطبية المبتكرة).

وتتميز فرنسا عالمياً بفضل حلولها الصحية الفعالة والمبتكرة لمحاربة السرطان، فهي تمتلك أحد أفضل معدلات علاج السرطان وتحتل مكانة رائدة في أبحاث السرطان، بأكثر من 130 مشروعاً بحثياً و 13 جائزة نوبل في الطب. وتشتهر في جميع أنحاء العالم بتميزها في علم الأورام، والجودة العالية لبنيتها التحتية باستخدام أحدث التقنيات، وخبرتها الطويلة في الرعاية، وإدارة المرضى (الوقاية والتشخيص والعلاج) والبحث، فضلاً عن نهجها العالمي في علم الأورام، وتقديم الخبرات الصناعية والتقنية والعلمية.بهذا، يمثل علم الأورام المجال العلاجي الرائد في قطاع صناعة الهيلث تك الفرنسية.