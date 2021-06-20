شكرا لقرائتكم خبر عن قائد انقلاب ميانمار يصل لروسيا في ثانية رحلاته الخارجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

وصل رئيس المجلس العسكري في ميانمار، الأحد، إلى موسكو لحضور مؤتمر أمني، في ثاني زيارة لقائد الانقلاب إلى الخارج منذ استيلائه على السلطة من حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سوكي.

وأفادت قناة «إم آر تي في» الرسمية، بأن رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج غادر العاصمة نايبيداو، في رحلة خاصة الى روسيا لحضور «مؤتمر موسكو للأمن الدولي» تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي. وفي وقت لاحق أكدت سفارة ميانمار لدى موسكو وصول هلاينغ. وقال متحدث باسم السفارة إن «القائد العام للقوات المسلحة وصل إلى موسكو».

وتأتي زيارة هلاينج إلى موسكو بعد أن دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة في خطوة نادرة الدول الأعضاء الى «منع تدفق الأسلحة» إلى ميانمار. لكن روسيا امتنعت عن التصويت. وتسببت حملة القمع العنيفة التي شنها المجلس العسكري ضد المعارضة في مقتل 870 مدنياً على الأقل، وفقاً لمنظمة رقابية محلية.

وفي مايو /أيار الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد القوات الجوية في ميانمار حضر معرضاً للطائرات المروحية العسكرية في موسكو.

وكانت أول رحلة خارجية لهلاينج منذ استيلائه على السلطة في إبريل/ نيسان الماضي، إلى جاكرتا للمشاركة في اجتماع لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا حول الأزمة، وقد صدر بيان بالإجماع عن التكتل يدعو إلى «الوقف الفوري للعنف وإرسال مبعوث إقليمي خاص إلى ميانمار».

لكن هلاينج قال في مقابلة تلفزيونية لاحقاً، إن بلاده ليست مستعدة لتبني الخطة، وحتى الآن لم تتم تسمية مبعوث خاص مع استمرار العنف في جميع أنحاء ميانمار.